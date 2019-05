Dariusz Wołowski: W minioną środę 300 osób zakorkowało drogę na najwyższy szczyt Ziemi. Piękna pogoda sprawiła, że tłumy z wypraw komercyjnych ruszyły w górę. Sześć osób zapłaciło za to życiem. Świat obiegło szokujące zdjęcie stojących pod Mount Everestem, jakby czekali w kolejce na Gubałówkę. To, co dzieje się na najwyższej górze świata, ociera się o groteskę.

Krzysztof Wielicki (pierwszy człowiek, który wszedł na Mount Everest zimą – w 1980 r.): – Ten widok rzeczywiście szokuje, ale ja widziałem już zdjęcie z 2012 roku, tylko nie spod szczytu Everestu, ale z przełęczy południowej, gdzie ludzie z wypraw komercyjnych już wtedy stali w korkach. Najwyższy szczyt Ziemi pada ofiarą jakiegoś owczego pędu, tłumy turystów postawiły sobie za punkt honoru, by postawić na nim swoją stopę. Są tam wciągani, wnoszeni przez Szerpów za ciężkie pieniądze. Administracja nepalska pobiera za pozwolenie po 10 tys. dolarów od głowy. To oczywiście już dawno nie ma nic wspólnego z himalaizmem jako sportem, ja bym to nazwał turystyką wysokogórską. Ludzie płacą i wierzą, że w rękach fachowców są bezpieczni, ale jak widać po ofiarach ostatniej środy, nie jest to prawdą.