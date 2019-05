– Mój telefon jest bliski eksplozji. Miło jest dostawać tyle gratulacji – oznajmiła dziennikarzom 18-letnia Rosjanka Anastazja Potapowa (WTA 81) po zwycięstwie 6:4, 6:2 z Kerber (WTA 5). Ten mecz rozpoczął turniej na najbardziej prestiżowym korcie Philippe’a Chatriera, który przed tegoroczną edycją został przebudowany. Niemka wytrzymała na nim tylko 73 minuty. – Kerber jest jedną z moich idolek. Kiedy wychodzisz na kort z kimś takim, to chcesz zagrać jak najlepiej – mówiła Potapowa.

Kerber miała ogromne problemy ze zdobywaniem punktów po swoim serwisie. Nie najlepiej poruszała się po korcie. Na początku maja w Madrycie doznała kontuzji kostki. Nie pojechała do Rzymu, nie pojawiła się także na benefisie Agnieszki Radwańskiej w Krakowie. Do końca próbowała przygotować się do turnieju, ale nie dała rady. Wcześniej w Paryżu też błyskała z rzadka. Jej najlepszy wynik to ćwierćfinał, w I rundzie odpadła po raz szósty.