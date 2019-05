Pierwsza edycja turnieju ATP Cup - wspólnej inicjatywy ATP i australijskiej federacji - odbędzie się między 3 a 12 stycznia 2020 roku w Sydney, Brisbane i Perth. Zastąpi w kalendarzu Puchar Hopmana, nazywany nieoficjalnymi mistrzostwami świata par mieszanych. W nowym turnieju nie będzie miejsca dla kobiet. Do Australii ma za to przyjechać większość tenisistów ze światowej czołówki. Przyciągnąć ma ich okazała pula nagród i punkty do rankingu. Triumfator może zdobyć nawet 750 pkt, a debliści po 250.

- Podoba mi się, że to impreza ATP i że można zdobywać punkty - mówi Novak Djoković. - Przez ponad 90 procent czasu gramy indywidualnie, nie ma zbyt wielu turniejów drużynowych. Będę dumny, reprezentując swój kraj. To będzie najlepszy sposób, by przygotować się do sezonu.

W poniedziałek ATP ujawniło więcej szczegółów dotyczących kwalifikacji i przebiegu turnieju. Wynika z nich, że jest bardzo duża szansa, że w gronie 24 państw będzie Polska. Stworzono nowy ranking - ATP Cup Standings. A o miejscu w nim decyduje - tylko i wyłącznie - najlepszy tenisista danego kraju. W przypadku Polski jest to Hubert Hurkacz (ATP 43). Nasz kraj ma dokładnie tyle punktów co on, obecnie 1040. Daje to Polsce 20. miejsce w nowym rankingu.