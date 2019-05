Gdy piłkarze City stracili gola na 0:1, zareagowali z taką furią, że 83 sekundy później był już remis. Zanim zeszli na przerwę, objęli prowadzenie. A po powrocie na boisko wprost wgnietli Brighton w pole karne. Nie po to miesiącami tłuką ligowe punkty jak opętani, by zagapić się w ostatniej kolejce.

Liverpool też szalał przez cały sezon, przegrał zaledwie raz – właśnie w Manchesterze. Zgromadził aż 97 punktów, więcej niż kiedykolwiek jakikolwiek wicelider w czołowych ligach Europy – minimalnie poprawił dorobek Realu Madryt z sezonu 2009/10, dotychczasowego rekordzisty wśród wicemistrzów. Oklaskiwali kibice drużynę fantastyczną i byłoby hańbą dla futbolu, gdyby zapomniano o niej z tego błahego powodu, że nie wszystkie szczegóły w tabeli się zgadzały.

W bezliku świętych prawd o sporcie usłyszymy i taką, że liczą się tylko trofea, ale to nieprawda. Trener Jürgen Klopp od zawsze powtarza, że równie istotne są emocje, a tych piłkarze dostarczyli bezmiar. Bieżący sezon w lidze angielskiej był wyjątkowy przede wszystkim ze względu na wyścig wszech czasów, jaki stoczyły Liverpool i Manchester City. Nie wystarczy go nazwać nawet pojedynkiem na szczycie, bo rozgrywał się jeszcze wyżej, poza zasięgiem wzroku konkurencji, a z upływem sezonu obaj pretendenci zamiast wyhamowywać, jeszcze przyspieszali. Przed ostatnią kolejką teoretycznie każde rozstrzygnięcie było jeszcze możliwe, ale jak mieliśmy zakładać, że ktoś zgubi punkty, skoro lider przystępował do niej po 13, a wicelider po ośmiu wygranych z rzędu?