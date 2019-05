IAAF World Relays nazywane są mistrzostwami świata sztafet, choć to określenie trochę na wyrost. Najważniejsze starty najbardziej prestiżowych sztafet 4x100 i 4x400 m to finały lekkoatletycznych MŚ, które na jesieni (28 września – 6 października) odbędą się w Dausze.

Święty-Ersetic mówiła przed startem w Jokohamie, że Polki podejdą do niego z marszu. To znaczy, że nie przygotowują szczytu formy. – Impreza docelowa jest dużo później – dodała. Zazwyczaj MŚ odbywają się w sierpniu, ale w wakacje w Dausze panują upały nie do wytrzymania. Stąd wyjątkowo późny termin.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) miało jednak dwa mocne argumenty. Przez Jokohamę prowadziła najłatwiejsza droga kwalifikacji do Dauhy. Uzyskało ją po 10 najlepszych sztafet 4x100 m i po 12 w konkurencji 4x400 m – w tym debiutująca na MŚ mieszana sztafeta 4x400 m (dwie kobiety i dwóch mężczyzn, w dowolnej kolejności).