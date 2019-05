Robert Kubica przegrał kwalifikacje z George'em Russellem, ale podczas startu miał Brytyjczyka za plecami, bo ten po uderzeniu w bandę w trzecim treningu zmienił skrzynię biegów w bolidzie, a to skutkuje cofnięciem o pięć miejsc na starcie. I choć na torze w Barcelonie wyprzedzanie jest trudne, Russell objechał Polaka już na 12. okrążeniu. Na 15. miał już 3 s przewagi. Na 34. - prawie 20.

Nowe nadwozie nie pomogło Kubicy, jego auto wciąż jest bardzo niestabilne. Teoretycznie również podłoga nie powinna być problemem samochodu, bo według Claire Williams ta, na którą narzekał Polak, została zniszczona przez Russella w Azerbejdżanie (uderzenie w niedokręconą studzienkę kanalizacyjną).

Wydaje się niemożliwe, by Polak tracił aż tyle do partnera z zespołu tylko ze względu na gorszą formę sportową. Zapewne jest na razie wolniejszy, bo prawie dekadę się nie ścigał, a 21-letni Brytyjczyk od kilku lat przygotowywał się sumiennie do F1, wygrywając po drodze serię GP3 i Formułę 2. Ale różnice są zbyt duże, by wyjaśniać je tylko możliwościami kierowców.