"Hej, Maciej Bodnar, niezła ta czasówka, co?" - napisał na Twitterze Majka. Zwrócił się do polskiego specjalisty od jazdy indywidualnej na czas, który w 2017 r. wygrał taki etap podczas Tour de France.

Majka (Bora-Hansgrohe) był bardzo zadowolony. Tuż po przejechaniu 8,2 km z Bolonii do San Luca powiedział w Eurosporcie: - Tak jak zapowiadałem, jestem dobrze przygotowany do Giro. Pierwszą część mogłem pojechać trzy lub cztery sekundy szybciej. (...) Później, pod górę, już włączyłem swój rytm i fajnie mi się jechało. To cieszy.

Wygrał były skoczek narciarski, Słoweniec Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma). Polak stracił do niego 33 sekundy. Drugie miejsce zajął Simon Yates (Mitchelton-Scott), a trzecie Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida).

Paweł Poljański (Bora-Hansgrohe) zajął 55. lokatę, Kamil Gradek (CCC Team) był 69., a Łukasz Owsian (CCC Team) - 129.