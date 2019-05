Katorżnicza trasa

Czy organizatorzy nie przesadzili? 3518 km do przejechania, siedem finiszów pod górę i mnóstwo arcytrudnych podjazdów, szczególnie w końcówce wyścigu. Na 16. etapie – prawie sześć tys. m przewyższenia. Na 20., przedostatnim, właściwie ani kilometra po płaskim. Nawet jedna z trzech „czasówek” nie będzie płaska. – Powinna być fajna zabawa – mówi z przekąsem Rafał Majka.

29-latek wraca na Giro po dwóch latach przerwy, podczas których próbował podbić Tour de France. Z różnych względów nie udało się.

W 2013 r. był we Włoszech siódmy, rok później szósty, a w 2016 piąty. – Celem jest zwycięstwo etapowe. We Francji wygrałem, na Vuelcie też, więc tutaj też powinienem w końcu jeden etap zgarnąć – Majka ostrożnie zaczyna odpowiedź na pytanie o swoje szanse w klasyfikacji generalnej Giro. – Chciałbym być w pierwszej piątce wyścigu, ale do tego potrzebne jest też szczęście. Podium? Proszę zadzwonić za dwa tygodnie, będę mógł powiedzieć coś więcej – wyjaśnia kolarz grupy Bora-Hansgrohe.