Po raz pierwszy w historii cztery kluby z jednego kraju zmierzą się w finałach obu europejskich pucharów, ale do niewiarygodnego wyczynu angielskich drużyn nie poprowadzili Anglicy. Baskijski bramkarz Kepa Arrizabalaga był bohaterem serii rzutów karnych, po których Chelsea zmogła Eintracht Frankfurt w półfinale Ligi Europy. Francuz Alexandre Lacazette i Pierre-Emerick Aubameyang z Gabonu zdobyli wszystkie siedem bramek w rywalizacji Arsenalu z Valencią w drugim półfinale. W rewanżu z Barceloną w Champions League bohaterami Liverpoolu byli Belg Divock Origi i Holender Georginio Wijnaldum (po dwa gole), a niechciany w PSG Brazylijczyk Lucas Moura z Tottenhamu wbił Ajaxowi hat tricka. Cztery zespoły ligi angielskiej, które zdominowały rywalizację na kontynencie, są prowadzone przez zagranicznych trenerów.

Gwiazdą numer 1 jest Jürgen Klopp. Zbudował na Anfield Road drużynę, która już dziś uznawana jest za jedną z najlepszych w dziejach Liverpoolu. Entuzjastą wiecznie uśmiechniętego Niemca jest były bramkarz The Reds Jerzy Dudek. – Od kiedy pojawił się w klubie w październiku 2015 roku, krok po kroku drużyna zbliża się do szczytu – mówi Polak. Pierwszy sezon pracy Kloppa The Reds zakończyli na ósmym miejscu, w dwóch kolejnych – na czwartym. Przed rokiem stracili do Manchesteru City 25 pkt, teraz tracą jeden.