Tomala udzielił wywiadu portalowi Wspinanie.pl. Tłumaczył, że ekspedycję przełożyli o rok, ponieważ "odpowiedzialność za całość przedsięwzięcia, jego powodzenie oraz bezpieczeństwo uczestników spowodowała, że nie było innego wyjścia".





- Nie ma w tej chwili wystarczającej liczby doświadczonych wspinaczy, którzy mogliby pojechać najbliższej zimy na K2: zespołu, który pozwoliłby realnie myśleć o przeprowadzeniu ataku szczytowego. Ze starego składu znaczna część kolegów wykruszyła się głównie z powodu różnych kontuzji - kontynuował szef programu Polski Himalaizm Zimowy 2016–2020 im. Artura Hajzera. - Na K2 musimy pojechać świetnie przygotowani, z doświadczonym, sprawdzonym na wysokościach zespołem. Musimy surowo i realistycznie szacować nasze szanse; organizacja zimowej wyprawy w góry wysokie to spora odpowiedzialność. Nie chodzi nam o to, żeby tam pojechać i być, tylko zeby pojechać ze świadomością, że mamy optymalnie skompletowany zespół, gotowy do walki o szczyt. Reszta oczywiście będzie zależała od pogody oraz wielu innych czynników, ale my musimy mieć pewność, że jesteśmy przygotowani w stu procentach. Nie ma sensu jechać na K2 za wszelką cenę.