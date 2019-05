Nie tylko rywalki mają problem, by nadążyć za 28-letnią biegaczką z RPA. Jeszcze w czwartek wydawało się, że Semenya chce zakończyć karierę. „Wiedzieć, kiedy odejść, to mądrość. Być zdolnym do odejścia, to odwaga. Odejście z wysoko uniesioną głową to godność” – napisała na Twitterze dzień po wyroku Trybunału Arbitrażowego (CAS). Nie podważył on nowych przepisów Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF), wykluczających z rywalizacji na dystansach od 400 m do mili biegaczek, u których poziom testosteronu – jednego z męskich hormonów płciowych – przekracza 5 nanomoli na litr. Ile dokładnie testosteronu ma we krwi Semenya, nie wiadomo. Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji biegaczka cierpi na hiperandrogynizm, czyli nadmierne wydzielanie męskich hormonów płciowych przez jądra wewnętrzne. Gdy osiem lat temu IAAF ustalił dwukrotnie wyższą normę testosteronu (10 nanomoli na litr, później zakwestionowana przez CAS), Semenya musiała poddać się kuracji hormonalnej.