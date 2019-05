Przed szpitalem, w którym operowany był hiszpański bramkarz, stoi grupa fanów FC Porto. Z flagami klubowymi, szalikami, transparentami wsparcia dla zawodnika. Zawału serca doznał podczas środowego treningu. Casillas poczuł nagle silny ból w piersiach. Natychmiast przewieziono go do szpitala, gdzie wszczepiono mu stenty, które przywróciły drożność naczyń krwionośnych jednej z głównych tętnic.

W mediach społecznościowych bramkarz napisał do milionów fanów, że choć przeżył chwile głębokiego lęku, wszystko jest już pod kontrolą. W poniedziałek ma opuścić klinikę.

Żona Casillasa, dziennikarka Sara Carbonero, powiedziała, że Iker czuje się dobrze, a jego stan jest stabilny. – Nie mogę powiedzieć wiele, sam to zrobi, gdy wyjdzie – dodała.

Kibice Porto przepytywani przez prasę hiszpańską tłumaczyli: – Wiemy, że u was Iker jest bohaterem narodowym i żywą legendą. Ale i my, Portugalczycy, traktujemy go jak swojego. Nie ma w tym przesady.