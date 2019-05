Zagrożenie bezbramkowym remisem, owszem, istniało. To długo był mecz, w którym rywale czują do siebie olbrzymi respekt, więc atakują niewielką liczbą zawodników, a ponieważ uprzykrzają sobie życie agresywnym pressingiem, to grze powinno brakować płynności i harmonijnych akcji ofensywnych. I niekiedy brakowało. Częściej jednak okoliczności jeszcze bardziej niż zazwyczaj eksponowały kunszt piłkarzy.

Jak wtedy, gdy Jordi Alba wykonał przeszywające defensywę gości, idealnie wymierzone podanie, dzięki któremu gola strzelił Luis Suárez. Minęło niespełna pół godziny gry, Barcelona objęła prowadzenie, zadanie Liverpoolu wydawało się niemal niewykonalne. Bo przyleciał tam, gdzie gospodarze są właściwie nietykalni.

– Camp Nou to tylko stadion. Duży, ale stadion, nie świątynia futbolu – przekonywał przed meczem trener wyspiarzy Jürgen Klopp. Wywołał gniewny harmider w mieście rywali, choć bronił się tylko przed natarczywością dziennikarzy, którzy sugerowali, że dla jego piłkarzy półfinałowa wyprawa stanowi wyzwanie życia. Kataloński klub odpowiedział, że ma stadion fortecę, i gdyby chciał, mógłby się podeprzeć przemawiającymi do wyobraźni danymi. Na wyjazdach jego piłkarze w wiosennych rundach Ligi Mistrzów ruszają się niemrawo (stosunek bramkowy 2-13, ledwie jedna wygrana w ostatnich siedmiu próbach), a u siebie rozszarpują rywali na strzępy (23-4 w identycznej liczbie meczów). Dysproporcja niespotykana u nikogo innego w Europie. A jeśli wziąć pod uwagę wszystkie mecze Champions League, to Barcelona jest niepokonana u siebie od 32 meczów. W bieżącej dekadzie uległa tam tylko Bayernowi.