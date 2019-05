Capoeira na torze i poza nim

„Dołączę do Ayrtona” - napisała 16-letnia Zuleika da Costa Rosa do rodziców i byłego chłopaka. Zastrzeliła się tuż po relacji z uroczystości pogrzebowych trzykrotnego mistrza świata. Inny mężczyzna, niewidomy, siedem godzin czekał w kolejce do trumny Brazylijczyka, by położyć dłoń na wieku.

Żałoba narodowa trwała trzy dni, na ulicach Sao Paulo bohatera żegnał (m.in. tytułowym cytatem) trzymilionowy tłum. Płakała Brazylia i świat F1, bo kilka dni wcześniej w San Marino 34-letni Senna nie pokonał zakrętu Tamburello (wjeżdżał w niego z prędkością ponad 300 km/h) i rozbił się o stojący blisko mur.

Wedle dominującej opinii odszedł najszybszy kierowca w dziejach F1 i jedna z najbardziej fascynujących osobowości w historii sportu. Skończyła się capoeira: taneczna płynność podczas wyprzedzania i pokonywania zakrętów (również na bardzo mokrej nawierzchni, wtedy Senna deklasował) oraz skłonność do podcięć i kopnięć w rywalizacji poza torem.