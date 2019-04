Wystarczyło półtora miesiąca, żeby kolorowy sen Krzysztofa Piątka przeszedł w mroczny koszmar.

Do marcowych derbów Mediolanu odkupiony zimą od Genoi polski napastnik nie wiedział nawet, co to znaczy w nowych barwach przegrać – Interowi jednak rozpędzona drużyna uległa, a od tamtej pory uciułała w Serie A ledwie 5 z 21 możliwych do zdobycia punktów. Tak jej się wówczas wiodło, że zamierzała ścigać wicelidera – tymczasem po niedzielnej porażce z Torino 0:2 stoczyła się na siódme miejsce. Nie tylko wypadła poza strefę dającą zaproszenie do Ligi Mistrzów, zagrożony stał się nawet awans do Ligi Europy.

Od osiągnięcia ambitnego celu indywidualnego, czyli założenia korony króla strzelców Serie A już w debiutanckim sezonie, Polak (21 goli) też się oddalił. Najpierw pozycję lidera snajperskiego rankingu oddał Fabio Quagliarelli z Sampdorii (23), a następnie pozwolił się dogonić Duvanowi Zapacie z rewelacyjnej, urzekającej cały kraj Atalanty. I to wcale nie dlatego, że rywale są coraz czujniejsi, coraz ściślej go kryją, coraz agresywniej interweniują – choć tak się rzeczywiście dzieje, Piątka ewidentnie poddają specjalnemu traktowaniu. Nie, przede wszystkim na wyzutą z idei wygląda cała drużyna Milanu, która atakuje schematycznie, zbyt wolno. Z każdym meczem wygląda nędzniej, tymczasem kolejny sezon bez LM byłby katastrofą i sportową, i finansową.