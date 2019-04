W kraju czerpią z życia garściami – już w sobotę znów obronią tytuł w Serie A, a jeśli nawet nie, to dopełnią formalności w następny weekend, bo od wicelidera Napoli dzieli ich aż 17 pkt. Panują we Włoszech nieprzerwanie od sezonu 2011/12, co w mocnych futbolowo krajach jest serią unikatową.

Szefowie Juventusu chcą jednak rozszerzyć władzę z poziomu lokalnego na globalny. Dlatego zainwestowali 100 mln euro w transfer Cristiano Ronaldo. Kierowali się najprostszą logiką – skoro od sukcesu dzielą nas drobiazgi, bo dwukrotnie przegrywaliśmy dopiero w finale Ligi Mistrzów, to wezwijmy atletę, który ze zdobywania najcenniejszego na kontynencie trofeum uczynił nawyk. W koszulce Realu Madryt podnosił je trzy razy z rzędu, w dodatku uchodził za piłkarza o niezwykłej sile woli, potrafiącego rozstrzygać o wynikach niemal w pojedynkę.

Kombinowali z sensem. W wiosennych rundach Ronaldo odpowiadał za wszystkie turyńskie gole w Lidze Mistrzów – trzy wbił Atlético Madryt, gdy trzeba było odrabiać straty po wyjazdowym 0:2; jednego dołożył tydzień temu w Amsterdamie, ratując remis; kolejny dał drużynie prowadzenie w rewanżowym ćwierćfinale z Ajaxem, przegranym ostatecznie we wtorek 1:2. Boiskowa rzeczywistość okazała się jednak bardziej skomplikowana. Choć bowiem supergwiazdor trzymał fason, to Juventus żegna się z Europą jeszcze boleśniej przegrany i rozgoryczony niż w minionych sezonach. Dotychczas odbijał się wyłącznie od potentatów z Barcelony, Madrytu i Monachium, tym razem pokłonił się przed niezbyt cenionym Ajaxem, który rywalizację rozpoczął wraz z Legią Warszawa od drugiej rundy kwalifikacji. I przed sezonem bukmacherzy za każde euro postawione na zdobycie przez amsterdamczyków trofeum oferowali aż 250.