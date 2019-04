Dwa tygodnie temu w Bahrajnie kierowcy Williamsa stracili w kwalifikacjach co najmniej 1,5 s do reszty. W Szanghaju – choć Robert Kubica narzekał przez radio na „potężną nadsterowność, zmiany balansu i przyczepności” – była to już „tylko” sekunda. Prawdopodobne jest, że istotny udział w zredukowaniu tej różnicy miała specyfika chińskiego toru, który mógł bardziej sprzyjać bolidom stajni z Grove, ale z pewnością można już powiedzieć, że brytyjski zespół lepiej rozumie swój samochód.

George Russell, kierujący tym lepszym z aut Williamsa, przez kilkanaście okrążeń GP Chin był nawet w stanie rywalizować z innymi zawodnikami. Wystartował z 17. pozycji, wykorzystał kraksę na początku wyścigu i zaskakująco dobrze bronił się przed utratą 12. miejsca. – Moje tempo było nieco lepsze niż to, czego się spodziewałem, więc przez jakiś czas mogłem walczyć. Później jednak znowu miałem samotny wyścig – powiedział Russell, który na metę przyjechał jako przedostatni.