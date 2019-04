– Do wszystkich zainteresowanych – zaczął po zwycięstwie w Grand Prix Australii Fin Valtteri Bottas. – F*ck you! – dokończył. Nie trzeba tłumaczyć. Kierowca Mercedesa w poprzednim sezonie nie wygrał ani razu, jego partner z ekipy Lewis Hamilton – aż 11.

Bottas zrozumiał, że podobny rok będzie jego ostatnim w niemieckiej stajni. – Upijałem się, by zapomnieć o 2018 r. W końcu wyrzuciłem go z głowy – przyznał 29-latek. Zainteresował się fotografią, podróżował. Później zaczął trenować – na siłowni i w mroźnych fińskich lasach. Pracował nad przygotowaniem mentalnym i przed sezonem ogłosił, że chce pokonać każdego. Zrobił to w pierwszym wyścigu. Z Hamiltonem wygrał o 20 s i wysłał szefom Mercedesa komunikat, że już nie będzie jedynie pomocnikiem w walce o kolejny tytuł mistrzowski dla partnera z ekipy.

Kolejne mistrzostwo byłoby szóstym dla Hamiltona. 34-letni Brytyjczyk goni Michaela Schumachera (siedem mistrzostw), dlatego tak nerwowo reagował, gdy Ferrari było szybsze podczas testów w Barcelonie. – Mają 0,5 s przewagi – mówił tak, jakby chciał ponaglić inżynierów, by jakoś zniwelowali stratę. W Melbourne uszkodził podłogę bolidu i z Bottasem nie mógł walczyć.