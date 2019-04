Dariusz Wołowski: Jak wyjaśnić fenomen Cristiano Ronaldo, który w Lidze Mistrzów strzelił już 125 goli? Juventus wydał na niego 105 mln euro, by w końcu wygrać rozgrywki, a 34-letni piłkarz ciągnie go do finału w Madrycie.

Jerzy Dudek: Ronaldo zawsze był piłkarzem chorobliwie ambitnym. Już gdy graliśmy razem w Realu, wiadomo było, że apetyt na gole, zwycięstwa i trofea nigdy go nie opuści, nawet w wieku oldboja. On tą swoją pazernością emanuje na resztę. Ważne jest jednak to, że z biegiem lat nie stoi w miejscu. Nie pozostał tym samym graczem, który wychodzi na boisko z obłędem w oczach, by wbić cztery bramki Levante. Ronaldo jest świadomy upływu czasu, zna swój organizm i doskonale wie, jak ten czas wpływa na jego możliwości fizyczne. W czasach José Mourinho epatował muskulaturą, u Zinedine Zidane’a zeszczuplał, by jak najmniej stracić na szybkości i refleksie. Oczywiście jest fenomenem, niewielu znamy piłkarzy, którzy w jego wieku zachowali tak niezwykłą wydolność. Dziś to on robi różnicę w Juventusie, tak jak kiedyś w Realu. Wiosną zespół z Turynu zdobył w Lidze Mistrzów cztery gole, wszystkie wbił Ronaldo. Bez niego nawet osławiona defensywa Juve nic by nie pomogła. Nie byłoby już ich w Lidze Mistrzów, gdyby nie mieli Portugalczyka.