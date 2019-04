Wade jak Michael Corleone

W finale NBA w 2006 r. Dallas Mavericks prowadzili z Miami Heat 2:0 w rywalizacji do czterech wygranych meczów. W spotkaniu nr 3, sześć minut przed końcem ostatniej kwarty, ekipa Dirka Nowitzkiego wygrywała 13 punktami. Niemiec rozgrywał kapitalny sezon i był bardzo blisko triumfu w NBA – trzecie zwycięstwo właściwie zamknęłoby sprawę.

Wspomina Pat Riley, wtedy trener Heat: – Wziąłem czas. Panowała cisza, aż Wade powiedział: „Nie skończymy tego w ten sposób”. Przypomniał mi się Michael Jordan.

Wade, wówczas 24-letni, zdobył później 12 z 22 punktów zespołu z Florydy. Mecz skończył z 42 pkt, Miami wygrało 98:96. Urodzony w Chicago rzucający obrońca „przejął” finał. W kolejnych meczach rzucił 36, 43 i znów 36 pkt. Heat zwyciężyli 4:2 i pierwszy raz w historii triumfowali w NBA.

Dostał się do NBA w 2003 r., wybrany z piątym numerem w drafcie. Został mistrzem ligi wcześniej niż Lebron James, jego przyjaciel wybrany wówczas z jedynką. Shaquille O’Neal, kolega Wade’a z Heat, mówił, nawiązując do „Ojca chrzestnego”: – W Orlando Magic grałem z młodym Pennym Hardawayem, w Los Angeles Lakers z młodym Kobe’em Bryantem. Penny był jak Fredo, nie dość dojrzały. Kobe jak Sonny, za bardzo narwany. Dwyane jest jak Michael Corleone, to jemu przekazałbym władzę.