Szumiało w głowie, przyznaję, ale już jest okej – mówi nam niemal 36-letni pięściarz po sobotniej wygranej, o której amerykański znawca boksu Dan Rafael napisał: „Jedyna w swoim rodzaju. Kandydat do pojedynku roku”. Magazyn „The Ring”, zwany biblią boksu, pisał: „Tak, obaj zapomnieli o technice, lecz wynagrodzili to wszystkim z olbrzymią dokładką. (...) To była brutalna kolizja, której nie zapomni nikt, kto zobaczył ten zapierający dech w piersiach pojedynek”. – W czasie walki adrenalina była tak duża, że chciałem jedynie wstać i oddać. Nie myślałem o tym, że biorę udział w czymś wielkim – dodał Talarek.

Na razie wypoczywa, bo dostał dwa tygodnie urlopu. Ale niebawem znów zjedzie 1000 metrów pod ziemię. – Praca w kopalni zapewnia mi stabilizację finansową. Boks jest nieprzewidywalny, po którejś porażce promotorzy mogą przestać się odzywać – tłumaczy.