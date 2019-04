Choć Ondra jest powszechnie uważany za wspinacza wszech czasów, to debiut dyscypliny na igrzyskach chciał zbojkotować. – To tragedia dla naszego sportu – mówił, gdy ogłoszono, że w Tokio trzy wspinaczkowe konkurencje (bouldering, prowadzenie i na czas) połączone zostaną w trójbój. Taki kompromis zawarła światowa federacja z MKOl-em, pilnującym, by igrzyska nie rozrosły się zbyt mocno. Wspinaczom zaoferowano tylko po 20 uczestników i po jednym komplecie medali dla obu płci. – To jakby poprosić Usaina Bolta, żeby pobiegł na sto metrów, potem maraton, a na koniec przez płotki – mówiła o trójboju Brytyjka Shauna Coxsey, specjalistka od boulderingu.

Trzymając się tego porównania – maraton dla wspinaczy to prowadzenie, czyli pokonywanie z liną kilkunastometrowej ściany. Wspinaczka na czas jest odpowiednikiem stumetrówki. Zawodnicy rywalizują w parach, na identycznej 15-metrowej pionowej drodze. Najlepsi pokonują ją w czasie krótszym niż Bolt swoją setkę – rekord świata to obecnie 5,48 s. Wreszcie bieg przez płotki to bouldering, w którym na niewysokiej ścianie trzeba pokonywać bez liny krótkie drogi (inaczej: rozwiązywać problemy), a ruchy bywają ekstremalnie trudne.