Bakole miał być nową gwiazdą wagi ciężkiej. Prawie dwumetrowy, z kowadłem w ręce, sparował z mistrzem świata Anthonym Joshuą (ponad 130 rund) i podobno dobrze sobie radził. Jego trener i menedżer Billy Nelson nawijał makaron na uszy: - Jakie to były rundy! Zapewniam, kibice sporo by zapłacili, by tylko móc je zobaczyć. Klasa światowa.

Trudno mu wierzyć (choć z drugiej strony już samo przetrwanie sparingów z Joshuą to spory sukces). 27-latek z Demokratycznej Republiki Konga jest co prawda bardzo silny, ale wielkich umiejętności nie ma. Brakuje mu też kondycji, co było szczególnie widoczne w jego jedynym przegranym pojedynku pół roku temu z całkiem dobrym Michaelem Hunterem z USA. Do Polski Bakole (11 zwycięstw - jedna porażka, 8 KO) nie przyleciał lepiej przygotowany, ważył wczoraj 119,5 kg, o trzy więcej niż w walce z Amerykaninem.

Jeśli zlekceważył treningi, myśląc, że wygra przed czasem i kondycja nie będzie mu w Katowicach potrzebna, to wykazał się iście królewską zuchwałością. Przez nokaut z Wachem nie da się wygrać, Polak jest przecież nienokautowalny. Próbowało wielu. W rękawicach bokserskich - m.in. Władimir Kliczko, Aleksander Powietkin i Jarrell Miller. Gołymi pięściami - zapewne cała czołówka Nowej Huty. - Nikt nigdy mnie nie przewrócił. Ani w walce, ani w sparingu, ani na ulicy. Nigdy nawet nie zaszumiało mi w głowie - powiedział nam Wach kilka tygodni temu. David Haye po sparingach z Polakiem stwierdził, że bez użycia kija bejsbolowego przewrócenie go jest niemożliwe.