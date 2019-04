W środowisku mówią o nim „fenomen fizjologiczny”. Zjazd na nartach z K2 w lipcu 2018 roku, a wcześniej w 2015 roku z Broad Peaku (8051 m n.p.m.) przyniosły mu rozgłos. W 2010 roku wystartował na Elbrusie w ekstremalnym biegu górskim (3242 m przewyższenia) i nie tylko zwyciężył, lecz także poprawił rekord trasy Denisa Urubki aż o 32 minuty!

Przed laty Andrzej Bargiel brał udział w programie Polski Himalaizm Zimowy. Do dziś nikt nie ma wątpliwości, że byłby olbrzymim wzmocnieniem narodowej wyprawy na K2, której celem jest pierwsze zimowe wejście na jedyny niezdobyty o tej porze roku ośmiotysięczny szczyt. Na wyjazd z polską wyprawą namawiali Bargiela Krzysztof Wielicki i były szef programu PHZ Janusz Majer. – Nie powiedział, że tak, nie powiedział, że nie – opowiadał ponad pół roku temu Majer, gdy Bargiel zjeżdżał na nartach z K2.

Następca Majera Piotr Tomala mówi dziś: – Wszyscy wiemy, jakiej klasy sportowcem jest Jędrek. Bardzo chcielibyśmy, żeby zimą 2019 roku pojechał z nami w Karakorum. To jednak nie ja, ale on musi chcieć. Może mieć po prostu inne plany. Nie każdy marzy o tym, by na trzy miesiące zamknąć się w zamrażarce. Uciążliwość zimowej wyprawy na K2 jest ogromna.