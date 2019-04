Właściciel Legii Dariusz Mioduski pewnie liczy na to, że znów się uda, bo już raz się udało. Rok temu wylał trenera Romeo Jozaka 14 kwietnia, gdy sześć kolejek przed końcem Legia zajmowała trzecie miejsce w lidze i traciła punkt do prowadzącego Lecha. Choć Mioduski następcą mianował Deana Klafuricia, czyli trenerskiego teoretyka z minimalnym doświadczeniem praktycznym, Legia odrobiła straty, do mistrzostwa dołożyła jeszcze Puchar Polski.

Teraz czasu jest ciut więcej. Ricardo Sá Pinto został zwolniony dziesięć kolejek przed końcem, ale też liderująca Lechia Gdańsk uzbierała aż o pięć punktów więcej od obrońców tytułu. W dodatku finisz trzeba zacząć natychmiast, w pięć dni Legia zagra z Jagiellonią (dziś, w Warszawie) oraz Górnikiem (niedziela, w Zabrzu).

Mioduski w poniedziałkowy wieczór wpisał zwalnianie trenerów (od początku poprzedniego sezonu wyrzucił czterech, tymczasowych nie licząc) w „strategię klubu”. W programie Sport.pl „Sekcja piłkarska” tłumaczył, że „naturalnym kandydatem” na następcę Sá Pinty jest II trener Aleksandar Vuković. Z nim trudno było jednak cokolwiek ustalić, gdyż był w Białej Podlaskiej, gdzie przygotowywał się do wtorkowych egzaminów na licencję UEFA Pro. Kiedy Mioduski zwalniał Sá Pintę, nie było zatem pewne, kto poprowadzi wtorkowy trening.