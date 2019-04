– Do ostatniej chwili nie wiedziałam. Siedziałyśmy na krzesłach, 28 zawodniczek, które awansowały do ostatniego etapu selekcji. W końcu David Coulthard [wicemistrz świata F1] wyciągnął kartkę z nazwiskami. Dusiłam emocje, ale gdy usłyszałam swoje nazwisko, od razu się rozpłakałam. Przeczytał je jako pierwsze – opowiada Rdest i choć zapewnia, że już trochę ochłonęła, bo minęły cztery dni, to trudno zadać jej jakieś pytanie. – Szok i nieprawdopodobne szczęście. Wiem, jak dużo włożyłam w przygotowania, ale przed ostatnimi testami w Almerii moje doświadczenie w prowadzeniu bolidu było minimalne. Epizod w 2013 r.

„W Series” to projekt tylko dla kobiet założony pół roku temu m.in. przez Coultharda i Adriana Neweya, inżyniera, który projektował bolidy najważniejszym zespołom F1. Celem serii jest wprowadzenie kobiety do F1. – Skończymy ze szklanym sufitem – mówił Coulthard.