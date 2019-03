- Mogę ustawić auto tak, by miało dobry balans, ale wtedy straci ono bardzo na przyczepności. Jeśli ustawię je tak, by miało lepszą przyczepność, nie będzie nadawało się do prowadzenia - mówił po piątkowych treningach Kubica. Polak nie wpisuje się w dominującą w sporcie tendencję do wygłaszania pozbawionych treści przekazów przed kamerami. Kontynuował: - Mamy tak samo ustawione samochody [Kubica i George Russell], a tracę tak wiele do George’a [na drugim treningu ponad sekundę]. Nasze bolidy zachowują się zupełnie inaczej, wydaje mi się, że moje auto ma jakieś problemy z pakietem aerodynamicznym. Mam nadzieję, że będziemy potrafili to rozwiązać, ponieważ nic się nie dzieje bez przyczyny.

Po kwalifikacjach można było przypuszczać, że inżynierowie Williamsa całą noc prześwietlali bolid Polaka i porównywali go z samochodem Russella, bo różnica między kierowcami zespołu była minimalna - tylko 0,04 s. Ponadto Polak miał wielką szansę na wyprzedzenie partnera z grupy, lecz na ostatnim kółku pierwszej sesji kwalifikacyjnej stracił element przedniego skrzydła.