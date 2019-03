Ukraina zaczęła eliminacje niemal tak samo jak Polska. W teoretycznie najtrudniejszym meczu kwalifikacji osiągnęła dobry wynik (0:0 z Portugalią w Lizbonie), by kilka dni później po męczarniach wygrać z zespołem, który nie będzie się liczył w walce o Euro 2020 (gola na 2:1 w Luksemburgu strzeliła dopiero w doliczonym czasie). Czerwcowe zgrupowanie zacznie jako lider grupy.

No chyba że jej rywale udowodnią, że Aluisio Chaves Ribeiro Moraes Junior Nascimento w reprezentacji Ukrainy grać nie powinien.

31-letni napastnik urodził się w Sao Paulo, w piłkę nauczył się grać w Santosie. Furory tam jednak nie zrobił (dwa gole w 16 meczach), był wypożyczany do słabszych zespołów, zdecydowanie lepiej poszło mu we wschodniej Europie. Przez rok grał w Glorii Bystrzyca, dla której zdobył 18 bramek, i został wybrany na najlepszego zawodnika rumuńskiej ekstraklasy. Za 1,25 mln euro kupił go Metalurg Donieck i od razu wypożyczył do CSKA Sofia, gdzie został najlepszym strzelcem ligi bułgarskiej. W 2012 roku wrócił na Ukrainę, strzelał gole dla Metalurga, Dynama Kijów, od półtora roku gra dla Szachtara Donieck, a że czołowe ukraińskie kluby mają problem z limitem dla cudzoziemców (na boisku musi być przynajmniej sześciu tubylców), to wystąpił o obywatelstwo. Nie było z tym problemów – 15 marca otrzymał nowy paszport, tydzień później zadebiutował w reprezentacji. Z Portugalią grał kwadrans, mógł nawet strzelić gola – w 85. min bramkarz Rui Patricio wypuścił piłkę po strzale Jewhena Konopljanki, a dobitka Moraesa została zablokowana. W poniedziałek zagrał 90 minut z Luksemburgiem.