Tadeusz Kądziela: Monika Hojnisz zajęła 10. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata – żadna Polka nie skończyła sezonu wyżej. Na mistrzostwach świata w najlepszym starcie była 13. Niedosyt?

Tomasz Sikora: Drugie miejsce w grudniu w Pokljuce to jej najlepszy wynik od medalu MŚ z Novégo Mesta sprzed sześciu lat. Taki początek sezonu rozbudził oczekiwania. Gdyby zaczęła słabiej, a końcówkę miała mocną, ocena 10. miejsca byłaby wyższa. Spójrzmy, jaki postęp Monika wykonała w porównaniu z poprzednim sezonem. Wtedy zdobyła punkty w PŚ tylko w dwóch biegach, teraz w każdym, a startowała w 23.

Przed MŚ w Östersund Hojnisz była czwarta i siódma w Salt Lake City. Co się stało później?

– Widziałem, że forma Moniki bardzo spadła. Trudno powiedzieć dlaczego, bo nie uczestniczyłem w przygotowaniach, nie znam planów trenerki Nadii Biełowej. Nie sądzę, by chodziło o zmianę strefy czasowej, bo niemal cała światowa czołówka wybrała się do Kanady i USA. Monikę mogło osłabić przeziębienie, z którym walczyła w Szwecji. To była końcówka sezonu, nawet lekka infekcja osłabia zmęczony organizm.