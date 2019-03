Łzy po porażce z Chile

Daniel Passarella stwierdził, że Messi inaczej traktuje grę w Barcelonie, a inaczej w reprezentacji. Kapitan mistrzów świata z 1978 r. powiedział to w sobotę, po sparingowej porażce Albicelestes z Wenezuelą 1:3 w Madrycie.

Mecz nie miałby żadnego znaczenia, gdyby nie Messi. Pięciokrotny laureat Złotej Piłki wystąpił w drużynie narodowej pierwszy raz od mundialu w Rosji, gdzie w 1/8 finału Argentyńczycy przegrali 3:4 z Francuzami. W pierwszej chwili 31-letni gwiazdor Barcelony chciał dać sobie spokój z grą dla kraju. Nie pierwszy raz. Po przegranym w karnych finale Copa América 2016 z Chile wyszedł z szatni i ze łzami w oczach powiedział: „Dla mnie to już się skończyło”.

Kibice przekonali go, by wrócił. Większość zachowuje rozsądek, wiedząc, że bez najlepszego piłkarza świata ich drużyna nie będzie lepsza. To był jednak czwarty finał wielkiego turnieju, do którego Messi dotarł z Argentyną. Wszystkie przegrał, w tym ten najważniejszy – z Niemcami w 2014 r. o złoto MŚ.