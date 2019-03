– Jesteśmy zadowoleni przede z sześciu punktów i zera straconych goli w eliminacjach. To jest najważniejsze, niech to kibice zapamiętają. Choć gra nie zawsze wyglądała tak, jak zakładaliśmy, i odpowiednio do potencjału drużyny – mówił selekcjoner na konferencji prasowej na Stadionie Narodowym. – Mieliśmy świadomość, że to nie będzie łatwy mecz i się nie pomyliliśmy. W pierwszych 20 minutach graliśmy zbyt wolno i za często traciliśmy piłkę, ale druga połowa była już znacznie lepsza, choć przeciwnik miał bardzo groźną sytuację strzelecką. Brakuje nam dynamiki w środku pomocy, musimy myśleć, jak to zmienić. Inaczej gra nie będzie wyglądała lepiej, tam nie drużyna nie funkcjonuje.

– Krzysiek Piątek nie będzie strzelał w każdym meczu, ale jego współpraca z Lewandowskim wygląda dobrze. Mamy trzech napastników klasy światowej i oni w każdej konfiguracji zagrają dobrze. A im więcej schematów przećwiczymy, tym lepiej będzie im się na boisku układało.