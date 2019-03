Piotr Zieliński narzeka na ból w plecach, ale zbadamy go dopiero po powrocie do Warszawy, więc nie umiem powiedzieć, czy jego występ z Łotwą jest zagrożony – mówił Jerzy Brzęczek na konferencji na wiedeńskim stadionie. – Jego kontuzja nie zdecydowała o wprowadzeniu Krzysztofa Piątka i tak zamierzaliśmy wpuścić napastnika Milanu. Druga połówka pokazała, że konfiguracja z Lewandowskim i Piątkiem funkcjonowała świetnie. Podanie tego pierwszego do drugiego było znakomite, szkoda, że niewykorzystane.

– Nie ma co krytykować Arka Milika, którego zdjąłem w przerwie. Miał gorączkę, źle się czuł, dzisiaj mógł mieć problemy fizyczne. Dla mnie w tym meczu przede wszystkim potwierdziło się, że mamy trzech świetnych napastników. A korektę w ustawieniu zrobiliśmy w przerwie dlatego, że Austriacy zbyt łatwo zagrażali nam ze skrzydeł. I się udało, trzy punkty na starcie eliminacji są bezcenne. W ostatnich minutach mieliśmy ze dwa razy troszeczkę szczęścia, ale spodziewaliśmy się, że będzie ciężko. Moja radość jest podwójna, bo to pierwsze zwycięstwo za mojej kadencji. Bardzo go potrzebowaliśmy.