Do angielskiego Southampton wylatywał latem 2017 r. w glorii najdrożej sprzedanego gracza z polskiej ligi. Lech Poznań zarobił na nim aż 6 mln euro. Kiedy jednak nie przebił się do podstawowego składu, wydawało się, że grozi mu los poprzedniego rekordzisty – Bartosz Kapustka całkiem przepadł w Leicester, z którym podpisał kontrakt rok wcześniej, nigdy nie zadebiutował w najbogatszej lidze świata, dzisiaj błąka się na wypożyczeniu po prowincji belgijskiej.

– Byłem krytykowany przez półtora roku, że nie gram, ale dostaję powołania do kadry. Nazywano mnie najgorszym transferem, całkiem spisywano na straty. I nie będę oszukiwał, że nie miałem chwil zwątpienia, zabrzmiałoby głupio i niewiarygodnie. Byłem zły, pytałem samego siebie, co jest nie tak – wspominał we wtorek w warszawskim hotelu DoubleTree 22-letni stoper, który na zgrupowanie przyjechał jako pewniak do podstawowego składu. Ostatnio wiedzie mu się lepiej niż blisko dekadę starszemu Kamilowi Glikowi, od dawna uchodzącemu za lidera polskiej defensywy.