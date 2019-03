Po skoku 20-letniego Kubańczyka twitterowicze zaapelowali, by na mityngi Diamentowej Ligi zakupić dodatkowe worki piasku. Gdy w czerwcu Echevarria wygrał w Sztokholmie, w najlepszej próbie ledwie zmieścił się w piaskownicy. Wylądował na 8,83 m, wyhamował na końcowej krawędzi zeskoku. Aparatura przy jego próbie zmierzyła wiatr o prędkości 2,1 metra na sekundę, 0,1 m/s powyżej dopuszczalnej normy. Taki wynik liczy się w zawodach, ale nie w tabelach rekordów.

Do niedawna organizatorzy mogli oszczędzać na piasku, bo lekkoatleci nie zbliżali się do rekordu świata (8,95 m). Ten od 1991 r. należy do Mike’a Powella, padł podczas monumentalnej rywalizacji z Carlem Lewisem w finale MŚ w Tokio. W XXI wieku jedynie trzech skoczków wylądowało poza granicą 8,70 m. By zdobyć złoto na trzech ostatnich igrzyskach, nie trzeba było przekraczać nawet 8,40 m.

Dlatego 8,92 m Echevarrii z niedzielnego Pucharu Kuby, mimo huraganowego wiatru (+3,3 m/s), tak działa na wyobraźnię. Zawody rozegrane na 50-tysięcznym Estadio Panamericano nie były transmitowane, w internecie dostępnych jest kilka chaotycznych nagrań z trybun. Bardziej dokładny jest opis serwisu Deporcuba. Z niego wiemy, że Echevarria kończył pierwszą kolejkę skoków. Zamknął oczy, ruszył z pełną szybkością, wybił się z belki i poleciał. Gdy zobaczył białą flagę, poderwał się z zeskoku i krzyknął. Widzowie czekali w ciszy aż do ogłoszenia wyniku przez sędziego.