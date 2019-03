To wydarzenie odnotowywane na całym świecie, bo Indian Wells to jeden z najważniejszych turniejów w sezonie. Rangą ustępuje jedynie czterem szlemom i kończącemu rok Mastersowi. Pula nagród w Kalifornii to ponad 9 mln dol., z dwudziestu najlepszych tenisistów świata brakuje jedynie kontuzjowanego Juana Martina del Potro.

22-letni Hurkacz jest tu absolutnym debiutantem, miał grać w kwalifikacjach, ale dzięki kilku kontuzjom wyżej notowanych graczy załapał się do głównej drabinki. Niespodziankę sprawił już w II rundzie, kiedy pokonał rozstawionego z numerem 28 Francuza Lucasa Pouille’a, półfinalistę tegorocznego Australian Open. A wygrana z Nishikorim to już sensacja. I to, pomimo że Polak był lepszy od Japończyka także dwa tygodnie temu w Dubaju. Przed rewanżem za każdego dolara postawionego na Hurkacza można było otrzymać blisko 2,5, a stawiając na Nishikoriego - jedynie 30 centów.