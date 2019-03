To niesamowity zbieg okoliczności. Latem 2001 r. kupiony za 77,5 mln euro Zidane zajął w Realu Madryt miejsce Santiago Solariego. W poniedziałek, po niemal 18 latach, Argentyńczyk oddał Francuzowi rządy nad drużyną. Zdecydowało o tym sześć feralnych dni przełomu lutego i marca, podczas których Real przegrał szanse na wszystkie trofea.

Głęboką depresję w Madrycie mógł uleczyć tylko Zidane. Trener, który 31 maja ubiegłego roku podał się do dymisji. Tuż po zwycięskim finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem uznał, że wielka drużyna, która w ciągu dwóch i pół roku pod jego kierunkiem zdobyła dziewięć trofeów, w tym trzy razy wygrała Champions League, dotarła do ściany. I że potrzebuje nowego impulsu.

Zidane odchodził w glorii. Był u szczytu i wyjaśnił, że nie mówi Realowi „żegnaj”, ale „do widzenia”. Za jego niespodziewaną dymisją kryły się nieporozumienia z Florentino Pérezem. Francuz chciał, żeby prezes sprzedał Garetha Bale’a, a zatrzymał w klubie Cristiano Ronaldo. Pérez postąpił odwrotnie. O cztery lata młodszy od Ronaldo Walijczyk miał się stać nowym liderem Realu. Przecież to on wbił Liverpoolowi dwa gole w finale LM. 33-letniego CR7 Pérez sprzedał do Juventusu za 105 mln euro i uważał, że zrobił świetny interes.