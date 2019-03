Francuz znów ma ratować drużynę walącą się w gruzy jak w styczniu 2016 r. Wtedy był jednak enigmą, absolutnym trenerskim żółtodziobem, za którym przemawiały głównie kariera boiskowa i status madryckiej ikony. Teraz wejdzie do szatni w glorii wszechzwycięzcy. Jako szkoleniowiec trzy razy poprowadził Real w Lidze Mistrzów, trzy razy zdobył trofeum. Trofeum, którego po 1990 r. nie obronił nikt inny – nawet fenomenalna Barcelona z Leo Messim.

Misję do wykonania ma jednak Zidane skrajnie odmienną. Poprzednio też zastał drużynę zdołowaną i rozbitą, ale tworzyli ją piłkarze z niewątpliwym parciem na sukces, którym nikt nie ośmielał się prognozować rychłego schyłku. Byli przede wszystkim sfrustrowani przywództwem Rafy Beniteza – oskarżanego o deficyt inteligencji emocjonalnej technokraty, który potrafi pouczać podwładnych nawet w kwestiach elementarnego rzemiosła, więc lepiej znoszą go zawodnicy niewybitni. I wciąż mogli wówczas madrytczycy ocalić sezon, zresztą wkrótce zatriumfowali we wspomnianej LM.