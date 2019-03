Do tej pory 22-letni Hurkacz jedynie raz pokonał wyżej notowanego rywala. Przed dwoma tygodniami sprawił olbrzymią sensację w Dubaju, eliminując Japończyka Kei Nishikoriego, siódmego tenisistę świata. – To dla mnie duża rzecz, taki mecz doda mi pewności siebie – mówił Hurkacz. To także duża rzecz dla tenisa nad Wisłą, bo ostatnim Polakiem, który pokonał rywala z pierwszej dziesiątki rankingu ATP, był Jerzy Janowicz – ponad cztery lata temu. Półfinalista Wimbledonu 2013 nie grał od ponad roku, rehabilituje się po kolejnej operacji kolana. Jeśli wróci na kort, niełatwo będzie mu odzyskać miano najlepszego polskiego tenisisty, bo Hurkacz rozwija się z miesiąca na miesiąc, co i rusz przesuwając granicę tego, co jest w stanie osiągnąć na korcie. W poprzednim sezonie z tenisistami z pierwszej pięćdziesiątki miał bilans 0-5. W tym wygrał dwa mecze z czterech.