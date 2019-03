Norweski turniej Raw Air uchodzi za najtrudniejszy w kalendarzu skoków narciarskich. 10 dni nieustannej walki w prologach, konkursach indywidualnych i drużynowych to wyzwanie dla wszystkich zawodników.

Fizyczne z oczywistych powodów: skaczą codziennie, każda z kilkunastu prób jest punktowana i wliczana do klasyfikacji generalnej. Do tego trzeba się przemieszczać z Oslo do Lillehammer, później do Trondheim i następnie do Vikersund. Łącznie ok. 1000 km.

Ale również mentalne. Jak się zmotywować do walki na 100 proc.? Owszem, 60 tys. euro to w skokach narciarskich potężna nagroda, ale tyle zgarnie tylko zwycięzca. A sezon trwa od listopada, przed przylotem na Raw Air zawodnicy wzięli udział w ponad 20 konkursach. Najważniejszą imprezą były mistrzostwa świata w Seefeld, które skończyły się ponad tydzień temu.

Rzeźnia na norweskich skoczniach

W norweskim cyklu kwalifikacje nazywane są prologami, a punkty w nich zdobyte wliczane są do klasyfikacji generalnej tak jak poszczególne próby z konkursów drużynowych. Podczas Raw Air eksperci często odwołują się do żargonu kolarskiego, mówią nawet o etapach. Dlatego – biorąc pod uwagę wymienione wyżej czynniki, a także bardzo jadowity norweski wiatr – uprawnione wydaje się przejęcie z peletonu jeszcze jednego określenia: rzeźnia.