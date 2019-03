Nie tak wyobrażała sobie początek MŚ prezes Polskiego Związku Biathlonu. – W startach indywidualnych kobiet celujemy w pierwszą ósemkę. Myślę tu przede wszystkim o Monice Hojnisz, ale też o Kamili Żuk i Kindze Zbylut – mówiła Dagmara Gerasimuk. Każda z nich osiągała już w tym sezonie taki wynik w Pucharze Świata, najczęściej Hojnisz – sześciokrotnie w 17 startach. A w najlepszej formie Polki miały być we Szwecji.

W piątek zaliczyły jednak jeden z najgorszych występów w tym sezonie. W sprincie Hojnisz zajęła 34. miejsce, Żuk była 46., Magdalena Gwizdoń 55., a Kinga Zbylut 66. Takie wyniki oznaczały, że w niedzielnym biegu pościgowym nie miały szans walczyć o wysokie miejsca. Gwizdoń i Żuk poprawiły swoje pozycje o 10 oczek, a Hojnisz z powodu przeziębienia nie stanęła na starcie.

Dużo pudeł, ciężki bieg

W Östersund zawodniczkom nie strzela się łatwo. W sprincie jedynie osiem z 94 zawodniczek trafiło do tarczy wszystkie dziesięć strzałów. W tym gronie nie było żadnej z Polek. Hojnisz i Żuk pomyliły się po dwa razy, a Gwizdoń i Mitoraj po trzy (każdy nieudany strzał oznacza 150-metrową rundę karną). Nie lepiej pobiegły – Hojnisz, najlepsza z Polek, straciła poza strzelnicą minutę i pięć sekund do najszybszej Herrmann. Na dystansie 7,5 km to bardzo dużo. Hojnisz nigdy nie należała do sprinterek, ale w najlepszych startach tego sezonu traciła do najlepszych mniej niż pół minuty. Żuk po biegu zasugerowała, że zawinił serwis techniczny – w Östersund do wiosny jeszcze daleko, sypie śnieg, warunki się zmieniają, trudniej więc wybrać optymalnie narty i smary.