Najpierw znów na boisku cierpiał. Milan to drużyna renomowana i grająca o wielkie cele, ale boleśnie niekreatywna, skandalicznie uboga w pomysły ofensywne. Dlatego Piątek właściwie nie dotykał piłki. A jeśli dotykał, to albo daleko od bramki, albo bardzo daleko od niej, albo osaczony przez tłum rywali.

Do 57. minuty sobotniego meczu nie oddał więc żadnego strzału. Aż dostał szansę. I wtedy w kilkanaście sekund pociągnął za spust trzykrotnie. Najpierw uderzył lekko, potem próbował przewrotki, wreszcie sięgnął piłki bezpańskiej – w wykroku, wcześniej musiał się podnieść z murawy – gdy w polu karnym panował chaos. Gol, faworyci objęli prowadzenie 2:1 (wideo pod tekstem). I już go nie oddali, potem okazało się, że Polak zadał cios zwycięski.

Ten mecz powinien być dla gości wyzwaniem stosunkowo łatwym, Milan przyjechał na stadion bezdyskusyjnie najsłabszej drużyny w rozgrywkach – wgniecionej w dno tabeli, tracącej aż siedem punktów do przedostatniego Frosinone i 12 do miejsca dającego utrzymanie w Serie A. Formalność. Tyle że mediolańczycy, piłkarze reprezentujący firmę renomowaną i mierzącą w prestiżowe cele, od dawna rażą brakiem kreatywności i ubóstwem pomysłów w ofensywie. Jeśli w ostatnich meczach wygrywali, zamiast remisować (bo bronią z klasą), to dzięki Piątkowi.