Do jądra ciemności policjanci dotarli kilka dni temu. Najwięcej hałasu na starcie operacji „Aderlass” wywołało aresztowanie pięciu biegaczy narciarskich uczestniczących w mistrzostwach świata w Seefeld, ale to były płotki. Nawet nie kieszonkowcy – klienci. Najbardziej znany Aleksiej Połtoranin to dwukrotny brązowy medalista MŚ. Dziś bardziej rozpoznawalny od Kazacha jest już zresztą Max Hauke. 27-letni Austriak został przyłapany na gorącym uczynku – przywitał policję z igłą w żyle, w trakcie przetaczania krwi. Filmik z zatrzymania funkcjonariusz opublikował w internecie (za co został zawieszony).

Kwaterą główną – tu cytat z policji – „międzynarodowej siatki dopingowej” był jednak garaż w Erfurcie należący do 40-letniego dr. Marka Schmidta. Funkcjonariusze znaleźli tam 40 torebek z krwią (podpisanych pseudonimami bądź kodami) oraz listę klientów, na której są nazwiska pływaków, kolarzy, lekkoatletów, piłkarzy ręcznych i nożnych. Lista nie została ujawniona, trzeba do niej podchodzić ostrożnie. Schmidt oficjalnie był lekarzem sportowym, nie wiadomo, ilu zawodników korzystało z całego oferowanego przez niego asortymentu. Wszystko wskazuje jednak na to, że z tego garażu muszą wypaść trupy. To nie była manufaktura, ale współtworzony przez ojca (z zawodu prawnika) oraz matkę (enerdowską pływaczkę, a potem lekarkę) Schmidta dopingowy system, z którego korzystali sportowcy z całego świata. Roczna kuracja dopingowa kosztowała ok. 5 tys. euro od głowy. Dr Schmidt został aresztowany. Siedzi w więzieniu w Monachium.