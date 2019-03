Gdy 17 marca Kubica stanie na linii startowej w Melbourne, minie 100 miesięcy od jego ostatniego wyścigu. Jest o 2,7 s wolniejszy od najlepszego na testach Sebastiana Vettela (Ferrari) i nie może jechać szybciej, bo jego bolid – jak powiedział szef techniczny Williamsa Paddy Lowe – „jest zmęczony”.

Elementy samochodu – jest ich ok. 22 tys. – nie dają rzetelnych odczytów podczas testowania. Ani nie są bezpieczne w 100 proc. Poza tym trzeba je oszczędzać na start. A jak w samochodzie F1 są niepewne części, to i życie kierowcy nie jest pewne. Przypomina się sprężyna, która w kwalifikacjach do GP Węgier w 2009 r. strzeliła w bolidzie Rubensa Barrichello, podskoczyła na asfalcie kilka razy, i trzasnęła w kask Felipe Massy, miażdżąc część kości skroniowej. Massa wrócił na tor po 230 dniach.

Dlatego ostatniego dnia ostatnich testów w Barcelonie Kubica przejechał 90 okrążeń, choć powinien 140. Jest przygotowany na 20 proc. Sam dał sobie tyle, wiedząc, że już na starcie będzie miał olbrzymi deficyt: jego samochód jest najsłabszy w stawce i wciąż nie wiadomo, jak wycisnąć z niego do maksimum skromne pokłady szybkości; prawa ręka nie jest w pełni sprawna; nie jechał w żadnym wyścigu od 3046 dni.