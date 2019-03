Po zwycięstwie 2:1 w Neapolu piłkarze Juve pogrubili przewagę nad wiceliderem Serie A – i zarazem wicemistrzem – do 16 punktów. Otchłanna różnica, straty właściwie nieodrabialne. Resztę dystansu turyńczycy mogą przebyć krokiem przyjemnie defiladowym.

To był incydent wręcz wzorcowy, modelowy instruktaż pt. „Jak jednym kopnięciem zniszczyć wszystko”. Gospodarze lekko przeważali, nawet się rozpędzali, gdy nonsensowne podanie do własnego bramkarza wykonał Kévin Malcuit. Piłkę przejął Cristiano Ronaldo, pognał w kierunku pola karnego, Alex Meret musiał go sfaulować, sędzia musiał wlepić mu czerwoną kartkę.

W ten sposób Malcuit wykopał dwóch kolegów z drużyny, obu niewinnych. Po pierwsze, bramkarza Napoli. Po drugie, Arkadiusza Milika, którego zastąpił rezerwowy golkiper David Ospina.

A żeby sportowy dramat zmienił się w sportową tragedię, z odgwizdanego za faul rzutu wolnego gola strzelił Miralem Pjanić. I Juventus nie dość, że miał resztę meczu dograć w przewadze (nie dograł), to jeszcze objął prowadzenie 1:0 – „niezasłużenie”, wbrew przebiegowi gry.