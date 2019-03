- Ledwo żyję - powiedział w TVP chwilę po decydującym wyścigu 23-letni sprinter. Nie mógł złapać oddechu, chociaż przejechał jedynie 750 m - trzy okrążenia toru.

Ale sprint, chyba najbardziej prestiżowa (i najstarsza, bo rozgrywana od 1893 r.) konkurencja w tej dyscyplinie, to morderczy wysiłek. Mięśni, umysłu i układu nerwowego. Dwaj zawodnicy zaczynają powoli, jak najwolniej, ponieważ każdy chce znaleźć się za plecami rywala, by później zaatakować. - Liczą się części sekundy, czas reakcji odgrywa wielką rolę - tłumaczył Rudyk. - Detali przesądzających o wyniku jest tyle, że trudno to wszystko ogarnąć - dodał.

W końcu jeden z nich atakuje i zaczyna się wyciskanie maksimum z roweru i organizmu. Prędkość dochodzi do 80 km na godz.

Polak od początku mistrzostw był w świetnej formie. W kwalifikacjach wyrównał swój rekord Polski, w ćwierćfinale pokonał 2:0 Rosjanina Denisa Dmitrijewa, mistrza świata sprzed dwóch lat i trzeciego zawodnika IO w Rio de Janeiro.