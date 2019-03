Robert Lewandowski trafił do siatki w Bundeslidze po raz 194. i 195., więc zrównał się z dotychczasowym rekordzistą Claudio Pizarro. Ale długo ten remis się raczej nie utrzyma. Peruwiański napastnik – też grał kiedyś w Monachium – wprawdzie wciąż nie zszedł z boiska, ale jesienią przekroczył czterdziestkę, wpada na boisko na kwadrans lub dwa, gole wbija rzadko.

Tymczasem kanonada kapitana reprezentacji Polski nie ustaje nawet wtedy, gdy nie jest sobą. Jak tym razem, w Mönchengladbach. Paradoks sobotniego wyczynu polega bowiem na tym, że Lewandowski przeszedł do historii w meczu, w którym zadziwiał nade wszystko nieskutecznością. Oko w oko z bramkarzem rywali stawał wielokrotnie i gdyby zachował ciut więcej przytomności umysłu, strzeliłby prawdopodobnie więcej niż dwa gole.

Kiedy się jednak wreszcie przełamał, to zademonstrował najwyższą klasę światową. Przyjął piłkę prawą nogą i stojąc tyłem do bramki, obrócił się i zagra lewą, z trudnej pozycji uderzył ponownie prawą. To była bramka na 3:1, zdobyta tuż po przerwie, ostatecznie zniechęcającą gospodarzy do walki.