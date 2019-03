W sierpniu ubiegłego roku Haratyk został mistrzem Europy na stadionie w Berlinie. Wtedy pchnął na odległość 21,72 m i wyprzedził Konrada Bukowieckiego oraz Storla.

W Glasgow prawie 27-letni kulomiot swoje najlepsze pchnięcie zaliczył już w pierwszej próbie. 21,65 to najlepszy wynik w tym sezonie w Europie. Haratyk w hali nigdy wcześniej nie pchnął kulą tak daleko. Jego rekord na stadionie wynosi 22,08 i jest rekordem Polski.

Tytułu w Szkocji bronił Bukowiecki, który odpadł w eliminacjach. 22-latek - choć do Glasgow przyjechał po kilkunastodniowym zmaganiu się z grypą - był bardzo rozczarowany. - Same niecenzuralne słowa cisną mi się na usta. To jedna z największych porażek w moim sportowym życiu - mówił.

W eliminacjach odpadł też 27-letni Jakub Szyszkowski.

Blisko Haratyka był 28-letni Storl. W drugiej próbie posłał kulę o 11 cm bliżej niż Polak w pierwszej. Zapowiadała się pasjonująca rywalizacja polsko-niemiecka.