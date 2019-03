Dariusz Wołowski: Gdy był pan chłopcem i zaczynał skakać na nartach, marzył pan o takim dniu jak dziś?

Dawid Kubacki: Tak, spełnienie marzeń. I ogromny kop motywacyjny. Moja droga do sukcesu nie była łatwa, wręcz trudna. Trwało to bardzo długo, były momenty zwątpienia. Mimo wszystko się nie poddałem. Moją historię można porównać do historii Markusa Eisenbichlera, który też nie jest już nastolatkiem [Kubacki ma 29 lat, Niemiec jest o rok młodszy]. I też jest ostatnio w świetnej formie. A jednak do czasu konkursu na dużej skoczni na mistrzostwach świata nigdy niczego nie wygrał. Zawsze czegoś brakowało, kilka razy był o włos. Tak samo ja. Skakałem dobrze, czułem się na siłach, by rywalizować z czołówką, ale jakoś na to zwycięstwo trzeba było cierpliwie czekać. No, ale warto było. Ten medal zachowam jako dowód.

Czy to był najbardziej szalony konkurs w pana życiu?