Dwa lata temu na halowych mistrzostwach kontynentu polscy lekkoatleci dwanaście razy stali na podium i wygrali klasyfikację medalową. W 2015 r. zdobyli osiem medali, w 2013 – trzy. Stajemy się potęgą czy jako jedni z niewielu traktujmy halę poważnie?

Janusz Rozum: Raczej to drugie. Ale to wynik wielu czynników. W niektórych konkurencjach Europa jest po prostu słaba. Wśród dziesięciu najlepszych wyników na 800 m w tym roku jest tylko jeden zawodnik ze Starego Kontynentu – Andreas Kramer (1.46,52). W skoku wzwyż zdarza się, że na ME nie trzeba nawet skoczyć 2,30 m, by zdobyć medal.

W dodatku europejskiej lekkoatletyce brakuje wielkich gwiazd, a niektóre odpuszczają sezon halowy. W Glasgow w skoku o tyczce zabraknie rewelacyjnego nastolatka Armanda Duplantisa, rekordzista świata Renaud Lavillenie leczy kontuzję.

Polacy miewają też ostatnio niezwykłą skuteczność. Jerzy Skucha – doktor matematyki – mówił kiedyś, że zazwyczaj nasi sportowcy wykorzystują 30 proc. szans medalowych. A teraz zdarzają się mistrzostwa, na których wykorzystujemy 80 proc.