Pierwsi byli Włosi, którzy naturalizowali znakomitego Osmany’ego Juantorenę. On jako jeden z pierwszych legalnie wyjechał ze swojego kraju, by grać w lidze rosyjskiej. Było to możliwe dzięki zgodzie wydanej przez kubańskie ministerstwo sportu, a mediacji podjęli się wówczas czołowi rosyjscy politycy. 21-letni wówczas zawodnik nie chciał wracać do ojczyzny i dziwnym trafem tuż przed końcem umowy z Nieftianikiem Ufa został złapany na dopingu.

Zawieszono go na dwa lata, ale pauzował trzy, bo odmówił powrotu i podpisał kontrakt z Trentino, najbogatszym wówczas klubem na świecie. Włosi przekonali kubańską federację i w 2009 roku Juantorena zadebiutował w klubowym zespole. Wkrótce dostał włoskie obywatelstwo, a w 2015 roku Kubańczycy zgodzili się, by zagrał w nowej reprezentacji. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie poparcie wujka, którym jest Alberto Juantorena, były mistrz olimpijski w biegach na 400 i 800 m, a później wiceministra sportu i wiceprzewodniczącego komitetu olimpijskiego.